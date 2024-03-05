أربعة قرارات لوزير المالية.. هذا ما جاء فيها

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أصدر وزير المالية يوسف الخليل أربعة قرارات تمديد مهل،وجاء في القرار الأول:" تمدد لغاية 28/03/2024 ضمناً، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024."في القرار الثاني:"تمدد لغاية 28/03/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر كانون الثاني 2024."في القرار الثالث:" تمدد لغاية 28/03/2024 ضمناً، تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2024."في القرار الرابع: