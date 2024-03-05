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لبنان
اجتماع مشترك بين حزب الله وأمل.. هذا ما بحثوا فيه
Lebanon 24
05-03-2024
|
08:05
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عقد اجتماع مشترك بين "حزب الله" وحركة "أمل"، خصص لبحث ملف الدفاع المدني الرسمي من جميع جوانبه الادارية والميدانية في ظل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.
وعن "حزب الله"، حضر الاجتماع، النائب امين شري والمدير العام للهيئة الصحية الاسلامية - الدفاع المدني عدنان المقدم، ومدير قسم الاطفاء صادق حمية. أما عن حركة "أمل" فحضر الإجتماع، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي بسام طليس، والمفوض العام لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي ربيع عيسى، والمفتش العام لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية علي عباس.
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وأصدر المجتمعون بيانا هنأوا فيه قيادة وعناصر الدفاع المدني بيوم الدفاع المدني العالمي، وأكدوا "جهوزية المراكز و الآليات في هذه الظروف لا سيما في مناطق المواجهة في الجنوب".
كما اكد المجتمعون، "التزامهم ومتابعتهم لحقوق الموظفين لاسيما المثبتين منهم، لجهة الحصول على رواتبهم التي طال انتظارها، وألا مبرر للتأخير بعد ان اكتملت كل الاجراءات اللازمة لذلك وتوفرت الاعتمادات لها."
و استعرض المجتمعون "الاوضاع الادارية في المديرية العامة وضرورة ملء الشواغر ليتمكن الجهاز من القيام بواجباته، لاسيما وان الاطار القانوني للهيكلية قد صدر". و فوّضوا كلا من النائب شري وطليس متابعة ما ورد اعلاه مع وزير الداخلية والبلديات والمدير العام للدفاع المدني.
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