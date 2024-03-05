توقيف شخص قرب إحدى الجامعات.. ماذا فعل؟

افادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت احد الاشخاص بالقرب من مبنى الجامعة الكويتية في منطقة ابي سمراء للاشتباه بقيامه بسرقة سيارة.

وسُلم الموقوف مع السيارة الى الجهات المختصة للتوسع في التحقيق.