بري بحث في المستجدات مع زوّاره

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب فيصل كرامي، وبحث معه في آخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤونا تشريعية .



كما عرض الرئيس بري، مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني، في حضور رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كازابيانكا إيشليمان، الاوضاع العامة وبرامج عمل المؤسسة الدولية في لبنان والمنطقة، في ظل مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

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