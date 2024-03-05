بعدما أطلق مجهولون النار على منزل بالبقاع.. بيان من عائلة الحاج

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بعدما أقدم مجهولون ليل أمس الأول، على إطلاق النار من أسلحتهم الرشاشة باتجاه منزل مواطن في البقاع، صدر عن عائلة الحاج في كامد اللوز بيانا قالوا فيه إن الخبر زائف ومضلل، مشيرين إلى أن ذلك جاء ردًا على ما تناولته بعض المواقع الإخبارية وجرى تناقله على مواقع التواصل الإجتماعي عن أن "مجهولين أقدموا ليل أمس الأول على إطلاق النار من اسلحتهم الرشاشة باتجاه منزل محمد احمد الحاج في كامد اللوز".