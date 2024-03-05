قريباً.. إطلاق لغة الإشارة في تلفزيون لبنان

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وفي كلمة له، نوه الوزير المكاري باطلاق الحملة الإعلامية بعنوان (حقي 2024)، مشددا على أن "هذا الأمر هو حق من الحقوق للمعوقين حركيا، وأيضا عملية تسهيل الوصول إلى مراكز الانتخابات البرلمانية والبلدية والاختيارية ترشيحا أو اقتراعا هو واجب طبيعي". نظم الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركيا، حفل إطلاق الحملة الإعلامية (حملة حقي 2024)، ظهر اليوم في فندق الموفنبيك، حول مشاركة الأشخاص المعوقين في الإنتخابات البرلمانية والبلدية والاختيارية، في حضور وزير الإعلام زياد المكاري وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي UNDP و USAID.وفي كلمة له، نوه الوزير المكاري باطلاق الحملة الإعلامية بعنوان (حقي 2024)، مشددا على أن "هذا الأمر هو حق من الحقوق للمعوقين حركيا، وأيضا عملية تسهيل الوصول إلى مراكز الانتخابات البرلمانية والبلدية والاختيارية ترشيحا أو اقتراعا هو واجب طبيعي".

وقال:" نحن على استعداد دائم في الكتلة التي انتمي إليها، أن نمشي في إصلاح القوانين والتي تتصل بتعزيز كل ما من شأنه تسهيل كل الإجراءات للمعوقين حركيا والوصول بسلاسة إلى أي مركز يقصدونه".



ودعا المكاري كمهندس معماري، المنظمين في المؤتمرات القادمة أن "يدعو كليات الهندسة المعمارية والهندسية، وذلك لأهمية تجهيز كل المباني لتسهيل حركة المعوقين".

وأضاف: "عندما توليت وزارة الإعلام أردت أن تحول إلى وزارة إنسانية والعمل والتعاون مع الجمعيات كما هذه الجمعية اليوم، وبكل فخر، أؤكد بأننا سوف نطلق في "تلفزيون لبنان" وبالقريب العاجل لغة الإشارة واصبحنا جاهزين تقنيا في هذا الموضوع. ومن المتوقع أن تكون سيدة مكفوفة تعمل في هذا البرنامج".



وختاما، دعا المكاري "جمعية المعوقين حركيا" الى "تنظيم برنامج أسبوعي خاص على شاشة تلفزيون لبنان.