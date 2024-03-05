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لبنان

رداً على ‌اعتداءات العدو في الجنوب.. "حزب الله" يستهدف كريات شمونة

Lebanon 24
05-03-2024 | 08:53
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي: "ردًّا على ‌اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخاصة الاعتداء على ‌مدينة بنت جبيل، ‌استهدف ‌‌مجاهدونا عند الساعة 14:20 من بعد ظهر يوم ‌الثلاثاء 05-03-2024 مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة".
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