رداً على ‌اعتداءات العدو في الجنوب.. "حزب الله" يستهدف كريات شمونة

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي: "ردًّا على ‌اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخاصة الاعتداء على ‌مدينة بنت جبيل، ‌استهدف ‌‌مجاهدونا عند الساعة 14:20 من بعد ظهر يوم ‌الثلاثاء 05-03-2024 مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة".