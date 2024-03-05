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لبنان

من بيروت إلى جل الديب.. إليكم الطرقات التي تشهد زحمة سير خانقة

Lebanon 24
05-03-2024 | 08:54
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ذكرت صفحة "التحكم المروري" عبر حسابها على "اكس" أن الطرقات التالية تشهد زحمة سير خانقة وهي: 
 
- اول انفاق المطار باتجاه خلدة
 
- من وسط بيروت باتجاه الكرنتينا وصولا الى جل الديب
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- على كورنيش المزرعة باتجاه البربير 
 
- من العدلية باتجاه كورنيش المزرعة. 
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