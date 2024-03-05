الراعي التقى النائب الدويهي ونقيب المحامين في طرابلس

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، النائب ميشال الدويهي وعرض معه التطورات محليا واقليميا.كما التقى نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن على راس، وفد من النقابة بحضور سيمون سعادة في زيارة بروتوكولية، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة .وبعد اللقاء، شدد الحسن على "ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من اجل انتظام العمل في المؤسسات كافة، والحفاظ على الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي".