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لبنان

قائد الجيش بحث والنائب أبو الحسن في الأوضاع

Lebanon 24
05-03-2024 | 09:18
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  استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب هادي أبو الحسن، وبحث معه في الأوضاع العامة في البلاد.
 
 
كما استقبل وفدًا من رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وجرى التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.
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