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لبنان

اصابة شخص جراء القصف الإسرائيلي على الوزاني

Lebanon 24
05-03-2024 | 09:32
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أصيب شخص من التابعية السورية (ع. ع.) بجروح، نتيجة القصف الإسرائيلي على منطقة الوزاني، وقد جرى نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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