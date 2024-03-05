اصابة شخص جراء القصف الإسرائيلي على الوزاني

أصيب شخص من التابعية السورية (ع. ع.) بجروح، نتيجة القصف الإسرائيلي على منطقة الوزاني، وقد جرى نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

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