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لبنان

طوني فرنجية لمولوي: أنت أخبر الناس باستنسابية القانون

Lebanon 24
05-03-2024 | 09:48
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب طوني فرنجيه، البيان الاتي:
 
"بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، نتوجه إلى معاليه بالقول:سلامة فهمك معالي الوزير!
هل إنصاف كل بلديات الأرياف والأطراف هو زبائنية أم أن توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل على عدد من شركات جمع النفايات الخاصة هو الزبائنية؟.
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إما أن تأخذ كل البلديات مستحقاتها من الصندوق أو فلنذهب لعقد مباشر بين الدولة وشركات جمع النفايات.
 
وفي الأحوال كلها، لا يكفي التذرع بالقانون وأنت أخبر الناس باستنسابية القانون".
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