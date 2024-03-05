غارة إسرائيلية على حولا.. ومعلومات عن سقوط شهداء

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على أحد المنازل المأهولة في منطقة حولا، وقد أحدثت الغارة صوتاً قوياً سُمع في ضواحي النبطية.

وبحسب المعلومات الأولية، استشهد عدد من المدنيين.

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