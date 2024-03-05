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لبنان

الكتائب: لتحرير الاستحقاق الرئاسي وعدم المراهنة على مقايضته بالأحداث الإقليمية

Lebanon 24
05-03-2024 | 10:33
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أعرب المكتب السياسي لحزب الكتائب عن تقديره "لأي مبادرة خارجية من شأنها أن ترفع الخطر الداهم عن لبنان جراء الصراع الدائر في المنطقة والإستهدافات التي تتمدد إلى مناطق لبنانية جديدة موقعة المزيد من الأبرياء".
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وفي بيان له بعد اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة النائب سامي الجميل، قال المكتب "الكتائبي": "لكن أي طرح يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الأسس والتي لا يمكن التغاضي عنها بحسب الدستور اللبناني وهي:

1- أن تكون حرة ومتحررة من أي هيمنة خارجية أو داخلية وأن تمتلك قرار الحرب والسلم وتصون حدودها وأن تنبثق قراراتها عن ممثلي الشعب اللبناني.

2- أن يكون السلاح محصورا بيد القوى الشرعية والجيش اللبناني المخول الوحيد الدفاع عن الوطن من دون منازع.

3- أن يتساوى فيها اللبنانيون تحت القانون فلا يعتبر جزء منهم مواطنين درجة أولى والجزء الآخر درجة ثانية.

4 -  أن تراعي وجه لبنان وتعدديته كما تنص مقدمة الدستور وأن يكون دوره الجامع في هذا العالم موضع احترام.

وأعلن البيان "رفض أي طرح لا يأخذ في الحسبان هذه المبادئ وسنواجهه بكل السبل المتاحة"، مشددا على انه من "الضروري تحرير الاستحقاق الرئاسي وعدم المراهنة على مقايضته بالأحداث الإقليمية، فكل الدول الملاصقة لمناطق الصراع تلاقي استحقاقاتها في مواعيدها باستثناء لبنان الذي وقع رهينة حزب الله وأجندة إيران".
 
ورأى ان "أي مبادرة ستسقط حكمًا طالما ان حزب الله وفريقه متمسكان بسياسة الفرض والإملاء رافضان أي خروج عن مرشح الممانعة الذي من خلاله سُيستكمل شرعًا ما يُفرض اليوم بالأمر الواقع".
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