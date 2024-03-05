مُخابرات الجيش داهمت منزلاً... وضبطت هذه الأنواع من الأسلحة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش داهمت منزل م.ر في منطقة القبة، وضبطت مسدساً حربيّاً وبندقيتين وقنابل.

وأُحيل الموقوف إلى القضاء.

وعُلم أنّ م.ر بحقّه مذكرات توقيف بجرم إطلاق نار وافتعال إشكالات.