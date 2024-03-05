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لبنان

مُخابرات الجيش داهمت منزلاً... وضبطت هذه الأنواع من الأسلحة

Lebanon 24
05-03-2024 | 10:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش داهمت منزل م.ر في منطقة القبة، وضبطت مسدساً حربيّاً وبندقيتين وقنابل.
 
 
وأُحيل الموقوف إلى القضاء.
 
 
وعُلم أنّ م.ر بحقّه مذكرات توقيف بجرم إطلاق نار وافتعال إشكالات.
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