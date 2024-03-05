3 شهداء من عائلة واحدة... هذا جديد الغارة الإسرائيليّة على بلدة حولا

في متابعة لخبر الغارة الإسرائيليّة على المنزل في بلدة حولا، أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد 3 أشخاص من عائلة واحدة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين كل من حسن.ح، وزوجته رويدة.م، وابنهما علي البالغ من العمر 25 عاماً.