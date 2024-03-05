Advertisement

لبنان

3 شهداء من عائلة واحدة... هذا جديد الغارة الإسرائيليّة على بلدة حولا

Lebanon 24
05-03-2024 | 11:13
A-
A+
Doc-P-1171781-638452597045200107.jpg
Doc-P-1171781-638452597045200107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في متابعة لخبر الغارة الإسرائيليّة على المنزل في بلدة حولا، أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد 3 أشخاص من عائلة واحدة.
 
 
وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين كل من حسن.ح، وزوجته رويدة.م، وابنهما علي البالغ من العمر 25 عاماً.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
ردّاً على "غارة حولا"... "الحزب" أمطر إسرائيل بالصواريخ
lebanon 24
05/03/2024 22:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية على محيط بلدة حولا جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
05/03/2024 22:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية على حولا.. ومعلومات عن سقوط شهداء
lebanon 24
05/03/2024 22:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القصف يتجدّد على حولا.. ماذا استهدفت غارة إسرائيليّة هناك؟
lebanon 24
05/03/2024 22:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24

حولا

غارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:29 | 2024-03-05
14:48 | 2024-03-05
14:44 | 2024-03-05
14:22 | 2024-03-05
13:53 | 2024-03-05
13:44 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24