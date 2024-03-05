بالصورة... هؤلاء هم شهداء بلدة حولا

حصل "لبنان 24"، على صور حسن حسين وزوجته رويدة مصطفى وابنهما علي البالغ من العمر 25 عاماً، الذين استشهدوا عصر اليوم، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلهم في بلدة حولا.

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