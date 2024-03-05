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لبنان

بالصورة... هؤلاء هم شهداء بلدة حولا

Lebanon 24
05-03-2024 | 11:49
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حصل "لبنان 24"، على صور حسن حسين وزوجته رويدة مصطفى وابنهما علي البالغ من العمر 25 عاماً، الذين استشهدوا عصر اليوم، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلهم في بلدة حولا.
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