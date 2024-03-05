"حزب الله" قصف مقرّاً عسكريّاً للجيش الإسرائيليّ

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‌‌مقر ‌‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابة مباشرة".‏



Advertisement كذلك، أعلن "الحزب" في بيان آخر، أنّه "استهدف ‏‏‏انتشاراً ‏لجنود العدوّ خلف موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة".