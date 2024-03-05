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لبنان

"حزب الله" قصف مقرّاً عسكريّاً للجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
05-03-2024 | 12:25
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‌‌مقر ‌‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابة مباشرة".‏
 
 
كذلك، أعلن "الحزب" في بيان آخر، أنّه "استهدف ‏‏‏انتشاراً ‏لجنود العدوّ خلف موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة".
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