تهديد إسرائيليّ جديد... إليكم ما قِيلَ مساء اليوم عن "الحزب"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنّ "حزب الله" يقودنا نحو حرب".

وأضاف غالانت: "سنُعيد السكان إلى الشمال ولو كان ذلك من خلال عمل عسكريّ".