Advertisement

لبنان

تهديد إسرائيليّ جديد... إليكم ما قِيلَ مساء اليوم عن "الحزب"

Lebanon 24
05-03-2024 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1171806-638452641829089857.jpg
Doc-P-1171806-638452641829089857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنّ "حزب الله" يقودنا نحو حرب".
 
 
وأضاف غالانت: "سنُعيد السكان إلى الشمال ولو كان ذلك من خلال عمل عسكريّ".
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
غالانت: يخطئ "حزب الله" جدا إذا اعتقد أن إسرائيل ستوقف إطلاق النار في لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
05/03/2024 22:06:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هدفي هو الإستقرار في لبنان وتاريخي هو الوسطية والإنفتاح على الجميع و "حزب الله" هو حزب سياسي وموجود في مجلس النواب بكتلة وزانة
lebanon 24
05/03/2024 22:06:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نقوم بمهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان ردّاً على قصف كريات شمونة
lebanon 24
05/03/2024 22:06:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: "حزب الله" يتمالك نفسه ولم يُقدم على الرد الذي يفتح جبهات كبيرة لأنه حريص على الوصول إلى إستقرار في جبهة لبنان
lebanon 24
05/03/2024 22:06:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

غالانت

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:29 | 2024-03-05
14:48 | 2024-03-05
14:44 | 2024-03-05
14:22 | 2024-03-05
13:53 | 2024-03-05
13:44 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24