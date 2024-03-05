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لبنان

بوشكيان للجالية اللبنانية في الجزائر: كونوا جسر تواصل بين البلدين

Lebanon 24
05-03-2024 | 12:41
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دعا وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أبناء الجالية اللبنانية في الجزائر، الذين التقاهم في مقر السفارة اللبنانية في العاصمة الجزائرية، في حضور السفير اللبناني الدكتور محمد حسن، إلى "أن يكونوا جسر تواصل بين لبنان والجزائر، وأن يشكلوا الدعامة القوية للعلاقات المميزة بين البلدين".
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وأعلن "فخره بالنجاحات التي حققوها في الجزائر التي فتحت أمامهم الفرص للإقامة بين أشقاء لهم، والعمل وتأسيس الشراكات مع رجال أعمال جزائريين في قطاعات عدة".
 
 
 
كما أثنى على دور السفير حسن وجهوده "القيّمة من أجل تطوير العلاقات وخدمة اللبنانيين والجزائريين الراغبين في زيارة لبنان وإقامة نشاطات تجارية وتبادلية معه".

وأكد "وجود فرص كثيرة وواعدة في بلد غني بالموارد الطبيعية والبشرية مثل الجزائر، حيث توجد قواسم مشتركة بين الشعبين اللبناني والجزائري لناحية الثقافة والمبادرة الفردية".

وأعلن أن "لبنان الرسمي والشعبي يرحب بتوسيع العلاقات، خصوصا التعاون الصناعي، وتبادل زيارات وفود رجال الأعمال، واقامة معارض متخصصة في كلا البلدين يشارك فيها صناعيون من البلدين".
 
كما اعتبر أن "المشاركة اللبنانية في معرض Siag في مدينة وهران كانت مشجعة جدا، وأعطت للصناعيين اللبنانيين المشاركين نافذة للاطلالة على سوق كبير ونوعية مستهلكين جديدة ومميّزة".
 
وأقام السفير حسن مأدبة غداء تكريمية على شرف بوشكيان.
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