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لبنان

تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!

Lebanon 24
05-03-2024 | 12:53
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أفادت مصادر لـ"لبنان 24"، عن هروب أسدٍ من إحدى المزارع في منطقة زيتون أبي سمراء في طرابلس.
 
 
وأضافت المصادر أنّ عمليّات البحث عن الأسد انطلقت.
 
 
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اسد

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