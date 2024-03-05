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لبنان

منذ بدء العدوان الإسرائيليّ... ما هو عدد شهداء "الحزب"؟

Lebanon 24
05-03-2024 | 13:14
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أفادت مصادر "حزب الله"، أنّ عدد شهداء "المقاومة الإسلاميّة" هو 229، بينما استشهد 46 مدنيّاً، منذ بدء العدوان الإسرائيليّ على لبنان.
 
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