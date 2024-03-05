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لبنان

سلام عرض التطورات مع النائب سليمان

Lebanon 24
05-03-2024 | 13:44
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التقى الرئيس تمام سلام اليوم في المصيطبة النائب محمد سليمان، وتم البحث في مختلف الامور والتطورات في لبنان.
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