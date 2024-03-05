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لبنان

كلمة لنصرالله في هذا التاريخ

Lebanon 24
05-03-2024 | 13:53
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يتحدث الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خلال الأمسية القرآنية، يوم الاربعاء الواقع ١٣/٣/٢٠٢٤ الساعة الثامنة مساءً.
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