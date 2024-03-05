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مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء 5/3/2024* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون أن بي أنزيارة الست ساعات لبيروت أنهاها آموس هوكشتاين على قاعدة المطالبة بالتهدئة على جبهة الجنوب والتشديد على تمدد هدنة غزة عند تحقيقها إلى الحدود اللبنانية ورفع لواء الحل الدبلوماسي حفاظا على الإستقرار.المبعوث الأميركي حزم أمتعته مغادرا إلى تل أبيب بعدما تبلغ الموقف اللبناني: الخطر على الأمن والإستقرار في المنطقة ليس مصدره لبنان بل إسرائيل.ومصداقا لهذه القاعدة لم توقف إسرائيل إعتداءاتها على المناطق الجنوبية مستهدفة المنازل والممتلكات حتى في قرى بعيدة نسبيا عن الحدود الأمامية كما حصل في بنت جبيل والسلطانية وصديقين وكذلك المراكز الإسعافية على غرار ما أرتكبته في العديسة وآخر اعتداءاتها كان على منزل في بلدة حولا استشهد فيه ثلاثة أفراد من عائلة واحدة.لكن المقاومة المتيقظة دوما لا تتردد في الرد بهجمات نوعية على مواقع وثكنات وتجمعات العدو في الشمال الفلسطيني المحتل.هذه الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالبنى التحتية ولا سيما الكهرباء في الجليل المحتل ما حول المنطقة إلى مكان مهجور.هذا الواقع دفع عددا كبيرا من المستوطنين في كريات شمونة - على سبيل المثال - إلى بيع منازلهم واتخاذ قرار بعدم العودة إلى المستوطنة على ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.في الداخل اللبناني برزت - على المستوى السياسي - مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن مسعى تكتل الإعتدال الوطني بخصوص الإستحقاق الرئاسي.رئيس المجلس أشار عبر صحيفة الجمهورية إلى أنه أبدى كل إيجابية ممكنة حيال المبادرة لكنه قال إن ما سمعناه من البعض بعد جولة التكتل ليست له علاقة بجوهر المبادرة وبما اتفقنا عليه مع أصحابها.وبحسب الرئيس بري فإن طرح تداعي عدد من النواب إلى التلاقي في المجلس هو طرح عجيب غريب ويعكس نوعا من الخفة.ويشير إلى أن اللجنة الخماسية وافقته على أهمية وضرورة الحوار لكنه قال إن ثمة في لبنان من يتصرف على أساس أن الكنيسة القريبة لا تشفي.إلى غزة حيث يكثف جيش الإحتلال ضغطه العسكري في جنوب القطاع في حين تواصل المقاومة إيذاءه بضربات قوية.وفي الوقت نفسه يستهدف العدو المواطنين الساعين للحصول على مساعدات غذائية في ظل إنتشار المجاعة ولا سيما في شمال القطاع.أما في القاهرة فإن المساعي تتواصل لتحقيق هدنة خلال رمضان في ظل تعنت إسرائيل التي رفضت إرسال وفد إلى العاصمة المصرية.وفي هذا السياق قال مصدر في حركة حماس ان بنيامين نتنياهو لا يريد إتفاقا وعلى الولايات المتحدة الضغط عليه.في ظل هذا الواقع تحدثت وكالات أنباء عالمية عن انهيار محادثات القاهرة لكن مصادر أخرى نفت الأمر مؤكدة أن المحادثات متواصلة.=======* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون أم تي فيهدنة غزة بين هبوط وصعود. فبعدما تعثرت المفاوضات في القاهرة وانقضى الوقت المحدد لها من دون الوصول الى نتيجة، اتخذ القرار بتمديدها يوما واحدا.لذلك انتعشت الامال من جديد بشأن حصول هدنة رمضانية تتيح لابناء القطاع ان يستردوا انفاسهم.في لبنان، ترقب حذر لنتائج زيارة هوكستين الى لبنان واسرائيل، والترقب الاكبر لمعرفة جواب حزب الله والحكومة الاسرائيلية على طرح الموفد الاميركي المؤلف من ثلاث مراحل. مع الاشارة الى ان الطرح المذكور سيؤدي، في حال الالتزام بمراحله، الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.في الاثناء تواصلت التهديدات الاسرائيلية ضد حزب الله ، اذ اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يؤاف غالانت ان عدوان حزب الله يقرب اسرائيل من نقطة الحسم. فلمن ستكون الكلمة الفصل: للغة الحرب ام للغة الحلول الديبلوماسية؟البداية من تطور خطر حصل في البحر الاحمر وتمثل في قطع اربعة كابلات انترنت في اعماقه . فهل بدأ الحوثيون باستخدام سلاح الانترنت الخفي؟>=======* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون المناربما تمليه المعادلات وبما يمنع العدو من الغائها والقفز فوقها تأتي العمليات النوعية للمقاومة الاسلامية ضد مواقع الاحتلال وتجمعاته..ومن موقع شوميرا وسواتره التي لم تستر قوة مؤللة للعدو من نيران المقاومة تصاعد الدخان الاسود الكثيف منبئا بمصير اسود للكيان في حال امعن بتجاوز الخطوط الحمر وفي حال لم يرتدع عن ممارسة الاعتداءات على القرى والبلدات وقتل وجرح المزيد من المدنيين الآمنين كما فعل اليوم في بلدة حولا الحدودية…واليوم كان منذ ساعاته الاولى غنيا بالضربات الدقيقة والقاتلة التي تفهم العدو ان كل حركاته تحت عين المقاومين ، ليلا ونهارا، وان كل غاراته وعداونيته لن تزيح قدم مقاوم عن الثغور ولن تفك قبضة عن زنادها ، ولا عينا عن مرصدها ، وليعلم العدو – كما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد – ان المقاومة لا تريد الحرب، ولكنها اعدت العدة لكل احتمال وانها لم تفتح بعد مخازنها للحرب المفتوحة..في غزة، يفتح العدو ابواب توحشه على وسعها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم ، بالمجازر المستمرة منذ مئة وواحد وخمسين يوما وبحرب التجويع الجائرة التي تمس بحياة ثمانين بالمئة من سكان القطاع وفق منظمة الفاو..هذا الاسلوب الذي يؤكد الوحشية المتأصلة في كيان العدو منذ تأسيسه ترعاه الادارة الاميركية التي لا تهتم لمصير اهالي قطاع غزة اكثر من مصير قادتها في الانتخابات المقبلة ، وهي لذلك ترسل الوفود الجوالة من عاصمة الى اخرى، وترمي المساعدات جوا فوق غزة لالتقاط المشاهد وبثها في فضاءات الاميركيين وتلميع صورة جو بايدن الملطخة بدماء الغزيين..ومهما حاول بايدن وادارته استدراك سمعتهم الهابطة بفعل دعم العدوان على غزة لا تتبدل الحقائق التي تقول ان الدعم الاميركي اللامنتاهي للعدو قتل اكثر من ثلاثين الف مدني فلسطيني وجعل اكثر من ثلثي القطاع غير صالح للسكن والحياة، في مقابل استبسال فلسطيني غير مسبوق في التاريخ سواء في الميادين العسكرية او ساحات النزوح حيث تسمع اصوات البطون الجائعة، ولكن لا يسمع صوت واحد يتخلى عن المقاومة والصمود ومشروع التحرير والانتصار.=======* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون أو تي فيغط آموس هوكستين وطار، ولم يفهم اللبنانيون ما حقيقة الطروحات التي حملها، وماذا قبل المسؤولون او رفضوا… والاهم أنهم لم يفهموا الاستنسابية المتعمدة في اللقاءات، حيث استثنى وزير الخارجية اللبنانية، واجتمع مع احزاب دون اخرى.اما في الخلاصة، فمن الواضح ان الزيارة لم تحقق خرقا بل نقلت رسائل، يبقى على اللبنانيين ان يترجموها، ليقرروا التصرف على اساسها، فيما العين على هدنة غزة.ففي القاهرة تواصلت المفاوضات في غياب اسرائيل، في وقت اتهمت حماس بنيامين نتنياهو بأنه لا يريد اتفاقا، معتبرة ان الكرة في ملعب الولايات المتحدة للضغط عليه، للتوصل إلى اتفاق قبل حلول رمضان.اما الرد الاميركي، فجاء سريعا على لسان الرئيس جو بايدن الذي شدد على ان وقف إطلاق النار في غزة هو الآن في يد حماس، فيما دعا وزير الخارجية الأميركية الحركة إلى القبول بوقف إطلاق نار فوري مع إسرائيل، خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري في واشنطن، قائلا: لدينا فرصة لحصول وقف فوري لإطلاق النار يمكن بعض الرهائن من العودة إلى ديارهم، ويؤدي لزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة إليها، وبعد ذلك وضع الشروط الآيلة إلى حل دائم.=======* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون ال بي سييقترب حلول شهر رمضان المبارك ، لكن الحلول لا تقترب : مفاوضات تبادل الأسرى تراوح مكانها، قيادي في حماس قال لرويترز "الوفد سيبقى في القاهرة اليوم لمزيد من المحادثات ومن المتوقع أن يتم إنهاء هذه الجولة من المحادثات في نهاية اليوم". ثلاثة مصادر أمنية مصرية قالت لرويترز إن إسرائيل وحماس لديهما الرغبة في التوصل إلى اتفاق لكنهما متمسكتان بمطالبهما التي تعرقل الاتفاق حتى الآن.واشنطن عبر وزير خارجيتها تضغط في هذا الاتجاه :بلينكن خلال لقائه رئيس الوزراء القطري في واشنطن، أعلن أن "لدينا فرصة لحصول وقف فوري لإطلاق النار يمكن رهائن من العودة إلى ديارهم ولزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيي ، ولكن على حماس اتخاذ القرارات حول ما إذا كانت مستعدة للانخراط في وقف إطلاق النار هذا".في المقابل ، التسوية غير واردة في قاموس نتنياهو الذي أضيفت إلى مشاكله أزمة مع واشنطن تمثلت في استقبال أحد أشرس معارضيه في الحكومة الوزير بني غانتس المرحب به ليس فقط في واشنطن بل في لندن أيضا ، هذه الرسالة المزدوجة من واشنطن ولندن إلى نتنياهو لم تجعله يتراجع ، بل يتمسك بموقفه لجهة السير وفق الخطة التي يضعها ، غير آبه بالضغوطات والرسائل السياسية التي يتولى إيصالها وزراء في حكومته.على جبهة جنوب لبنان ، تصعيد هذا المساء تمثل في غارة إسرائيلية سقط فيها عدد من الشهداء، ومن هذا التطور الأمني نبدأ.=======* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون الجديدتكاد زخات الدموع على انهيار منظمة فيسبوك اخوان.. تفوق تلك التي رافقت مئة وواحدا وخمسين نهارا وليلا من انهيار قطاع غزة على بنيه فالافتراضيون اصابتهم الفجيعة بساعة تخل ولما اضاعوا كلمة السر الى خزينة الاسرار الرقمية، شعروا كمن ضاعت منه فلسطين واندفع لتحريرهاوكما على الارض كذلك على الفضاء الافتراضي حيث سجلت نسبة نزوح عالية الى منصات منافسة وتصدر تويتر سابقا وتسيد على الاخرين وشارك ايلون ماسك شخصيا في حرب التشفي من خصومه وقد امتد العطب ليشمل كابلات افتراضية في البحر الاحمر، لكن الجماعات الحوثية نفت استهدافها هذه الكابلات ولحين اتضاح الاسباب تدخل البيت الابيض واعلن انه يراقب عن كثب الاعطال التي واجهتها منصات تابعة لشركة ميتااما المراقبة الاميركية الادق فكانت بين القاهرة وغزة وبيروت وتل ابيب مع وصول الموفد الوسيط اموس هوكسيتين واجتماعه الى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الذي قال إن التوتر المستمر مع حزب الله يقرب الأمور إلى التصعيد العسكري وأضاف في بيان "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية لكن ما وصفه بعدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان"واثناء الاجتماع بين الوسيط ووزيره كانت الغارات الاسرائيلية ترمي بحممها على قرى جنوبية عدة وتقصف منازل مدنيينوفي هجوم عنيف, شن الطيران الحربي غارة بصاروخين على احد المنازل المأهولة في الحارة الشمالية لبلدة حولا حيث كانت احدى العائلات المدنية داخله ما ادى الى سقوط الأب والأم وأحد الأبناء شهداء اضافة الى تدمير المنزل بشكل كامل كما سجلت سلسلة غارات في القطاع الغربي استهدفت إحداها منزلا في بلدة كفرا الجنوبية من دون وقوع اصابات اضافة الى بلدتي عيتا الشعب وجبال البطم وزبقين فيما اعلنت المقاومة اطلاق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنة كريات شمونة.والتحاور بالنار هذا، وصل بعد انباء انهيار مفاوضات القاهرة حول صفقة التبادل، لكن الرئيس الاميركي اعلن ان قرار وقف اسرائيل اطلاق النار اصبح الآن بيد حماس، واعتبر انه من الخطر جدا عدم الوصول الى اتفاق مع حلول شهر رمضان.اما القرار اللبناني.. فيتظهر هذا المساء في اطلالة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على شاشة الجديد ومعرفة مضمون الراجمات الصاروخية التي القاها اموس هوكستين في بيروت، وحالة الهلع التي اعقبت مغادرته ومدى قيامه بدور الوسيط العادل في اكثر الملفات سخونة وخطرا، فانطلاقا من عقيدة الجيش الاسرائيلي التي تقوم على نظرية " امة تحت السلاح " وتلزم النساء والرجال بالانخراط بالجيش.فان هوكستين ووفق الامر الثامن كان عليه ان يخدم في عداد مقاتلي الاحتياط لو انه لم يدخل سن الخمسين عاما غير ان الوسيط الاميركي يعوض بالخدمة السياسية وهو وضع لبنان بين خياري الحرب والسلام مع الازدهار وابلغ نوابا في المعارضة بان اسبوعنا يمر على مفترق خطير وقد جاء الرد من حزب الله على فوهات الرعد واعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: نحن لم نستعمل كل أسلحتنا وأسلحة الحرب المفتوحة لم تفتح مخازنها بعد والعدو يعرف ذلك.وبالتوازي فتحت مخازن الحرب من معراب الى عين التينة لكن على نزاع التشاور في "بهو المجلس"، وهذه المعركة كان من شأنها ان تعلن وفاة مبادرة الاعتدال.. على ان يتم التشييع لاحقا.. وفي بهو جديد.