قاسم: لم نجرّ لبنان الى الحرب

سأل نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "لماذا يريدون تحميلنا مسؤولية الرئاسة في حين الجميع يتحمل المسؤولية؟" وقال: "أيّ حوار مع شروط مسبقة غير مقبول، ونُريد رئيسا وطنيا يجمع المواطنين".

Advertisement

ورأى قاسم في حديثٍ للـ"ال بي سي"، أنّ "مشكلة المبادرة الفرنسية داخلية قبل ان تكون خارجية، والدستور يضمن الميثاقية ورئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية لديه قابلية بأن يفتح على العالم".

وقال: "لم نُقدّم جوابا نهائيا لكتلة الاعتدال الوطني وسندرس العرض الذي قدّموه".

وأضاف قاسم: "الرئيس لا بجيبتنا ولا معنا ولا بجيبتن ولا معن"، والميثاقية مراعاة في نصّ الدستور".

وقال: "في تجربتنا السابقة في سوريا اوقفنا داعش بدفاع استباقي، وهذا ما نقوم به اليوم ضدّ اسرائيل".