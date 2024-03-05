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لبنان

قاسم: لم نجرّ لبنان الى الحرب

Lebanon 24
05-03-2024 | 14:48
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سأل نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "لماذا يريدون تحميلنا مسؤولية الرئاسة في حين الجميع يتحمل المسؤولية؟" وقال: "أيّ حوار مع شروط مسبقة غير مقبول، ونُريد رئيسا وطنيا يجمع المواطنين".
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ورأى قاسم في حديثٍ للـ"ال بي سي"، أنّ "مشكلة المبادرة الفرنسية داخلية قبل ان تكون خارجية، والدستور يضمن الميثاقية ورئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية لديه قابلية بأن يفتح على العالم".
 
 
وقال: "لم نُقدّم جوابا نهائيا لكتلة الاعتدال الوطني وسندرس العرض الذي قدّموه".
 
 
وأضاف قاسم: "الرئيس لا بجيبتنا ولا معنا ولا بجيبتن ولا معن"، والميثاقية مراعاة في نصّ الدستور".
 
 
وقال: "في تجربتنا السابقة في سوريا اوقفنا داعش بدفاع استباقي، وهذا ما نقوم به اليوم ضدّ اسرائيل".
 
 
وتابع قاسم: "لم نجرّ لبنان الى الحرب بل هناك عدوّ اسرئيلي خطر وفي أي ساعة يمكن ان يشنّ حرباً على لبنان من دون ذرائع ولا مبررات، وفي حال لم نضع حداً له بشكل مبكر فهو قد يشكل خطرا على لبنان، ومصلحتنا ان يبقى الاسرائيلي مردوعاً".
 
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