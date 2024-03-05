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لبنان

غارة إسرائيليّة على بلدة جنوبيّة... ما هو عدد الإصابات؟

Lebanon 24
05-03-2024 | 15:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة، جراء الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلاً في بلدة دبين.
 
 
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دبين

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