14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
غارة إسرائيليّة على بلدة جنوبيّة... ما هو عدد الإصابات؟
Lebanon 24
05-03-2024
|
15:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة، جراء الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلاً في بلدة دبين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على محيط بلدة دبين
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على محيط بلدة دبين
06/03/2024 00:34:07
06/03/2024 00:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
06/03/2024 00:34:07
06/03/2024 00:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
06/03/2024 00:34:07
06/03/2024 00:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على موقع في منطقة الطيبة جنوبي لبنان أطلقت منه قذائف باتجاه كريات شمونا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على موقع في منطقة الطيبة جنوبي لبنان أطلقت منه قذائف باتجاه كريات شمونا
06/03/2024 00:34:07
06/03/2024 00:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
دبين
غارة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني شهير يتزوج على زوجته.. ومُفاجأة بهوية العروس!
Lebanon 24
فنان لبناني شهير يتزوج على زوجته.. ومُفاجأة بهوية العروس!
01:44 | 2024-03-05
05/03/2024 01:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج ميريام فارس يحرجها ويسخر منها أمام الجميع... كيف كانت ردة فعلها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج ميريام فارس يحرجها ويسخر منها أمام الجميع... كيف كانت ردة فعلها؟ (فيديو)
23:51 | 2024-03-04
04/03/2024 11:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
12:53 | 2024-03-05
05/03/2024 12:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
12:40 | 2024-03-05
05/03/2024 12:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وأخيرا زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا.. إليكم التفاصيل
03:31 | 2024-03-05
05/03/2024 03:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:22 | 2024-03-05
ميقاتي يكشف تفاصيل طرح هوكشتاين عن جبهة لبنان.. وهذا ما قاله عن "الحزب"
17:00 | 2024-03-05
صعوبات وتعقيدات
16:25 | 2024-03-05
جنبلاط: لماذا لا يُطالب هوكشتاين بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان كما هو الحال في غزّة؟
15:46 | 2024-03-05
معلومات تكشفها قناة إسرائيليّة عن نصرالله... يُحذّر عناصره من هذا الأمر
15:20 | 2024-03-05
الجيش تدخّل على الفور... إليكم ما حصل قرب إحدى المدارس
14:48 | 2024-03-05
قاسم: لم نجرّ لبنان الى الحرب
فيديو
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
06/03/2024 00:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
06/03/2024 00:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
06/03/2024 00:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24