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لبنان

الجيش تدخّل على الفور... إليكم ما حصل قرب إحدى المدارس

Lebanon 24
05-03-2024 | 15:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش طوّق إشكالاً تخلله عراك وتضارب بالأيدي بين عدد من الشبان، في محيط مدرسة "الايمان"، في منطقة ابي سمراء - طرابلس.
 
 
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