الجيش تدخّل على الفور... إليكم ما حصل قرب إحدى المدارس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش طوّق إشكالاً تخلله عراك وتضارب بالأيدي بين عدد من الشبان، في محيط مدرسة "الايمان"، في منطقة ابي سمراء - طرابلس.

Advertisement