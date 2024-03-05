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لبنان

توتر التيار وحزب الله لم ينعكس تقارباً مسيحياً.. العودة الى تفاهم معراب "مُستحيل"

Lebanon 24
05-03-2024 | 22:11
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كتبت ابتسام شديد في" الديار": "التيار الوطني الحر"ليس في صدد تموضع جديد او التخلي الكلي عن تحالفه مع حزب الله، لكن الواضح انه وضع سلم أولويات تراعي وضعيته وحيثيته السياسية والشعبية، من دون ان يعني ذلك القطيعة الكاملة والنهائية مع حزب الله. فالتصعيد العوني مرتبط الى حد كبير بمقتضيات الشارع المسيحي، الذي لا يتقبل ربط لبنان بصراع الساحات، ويرفض فتح الجبهة الجنوبية للمشاغلة عن غزة، فجاء الموقف العوني ليحاكي الهواجس المسيحية من الحرب. علما ان التيار يعاني من اشكاليات في شارعه، ويشكو من تراجع قوي في الشعبية المؤيدة له، ويهم التيار ان يتجنب المزيد من "الخيبات" التي تؤثر في وضعه في البيئة المسيحية.
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خلاف "التيار الوطني الحر"مع حزب الله لم ينعكس تقاربا مع حزب "القوات" والقوى "السيادية"، فليس بامكان التيار ان ينتقل بسهولة من جبهة سياسية الى أخرى، ولا يمكن لـ "القوات" ان تستسلم بسهولة لإرادة التيار والتخلي عن الثوابت السياسية، عدا ذلك ثمة موانع كثيرة تعيق تقاربهما مجددا لانعدام الثقة وتجارب الماضي وسقوط تفاهم معراب.
من شأن تحالف "القوات" والتيار ان يؤمن لهما مكاسب سياسية مهمة في حال حصول التسوية الدولية ، كما ان اجتماع الثنائي المسيحي يعزز المناعة المسيحية وحصص المسيحيين في السلطة والاستحقاق الرئاسي، ويغير التوازنات في المؤسسات، لكن تقاربهما مجددا كما تؤكد مصادر سياسية، شبه مستحيل. فتمايز التيار وابتعاده عن حزب الله، وحصول تقاطعات معينة بين "القوات" والتيار، لا تعني تقاربا قواتيا - عونيا جديدا بتأكيد سمير جعجع، الذي اكد في حديث صحافي أخير انه صار متخصصا في الحالة العونية، وقال " خلاف التيار والحزب لأن الحزب لم يجاره في الملفات الداخلية، وان التيار يربط مواقفه بمصالحه، وهو سيقفز بالمؤكد الى المكان الذي يناسب مصالحه". هذا التصريح نسف كما تقول المصادر، اي حديث عن توافق بين معراب وميرنا الشالوحي مهما كانت الأسباب والمحاولات والظروف.
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