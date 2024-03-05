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اعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، خلال حفل إطلاق خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم، ان «قافلة من النازحين السوريين ستنطلق قريبا الى سوريا»، مؤكدا استمرار المديرية العامة للأمن العام في تقديم التسهيلات في سبيل عودة النازحين».ونقلت"الديار"اوساط معنية، ان خطوة اضافية من الجانب اللبناني ستتظهر لتأكيد الاصرار والجدية اللبنانية في ملف النزوح الاسبوع المقبل، حيث سيكون هناك زيارة وزارية الى سوريا للتنسيق مع الجانب السوري ومواصلة البحث في ملف النزوح.كما علمت «الديار» ان دفعة العائدين طوعياً الى سوريا والتي اعلن عنها البيسري، تتضمن عدداً كبيراً، وانها ستقسم على مراحل متقاربة زمنياً وستليها دفعات اخرى.