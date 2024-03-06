صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:



"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏‎استهدف ‏‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من مساء يوم ‏الثلاثاء 05-03-2024 مبنى في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة".

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