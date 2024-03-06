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لبنان

بعد ليلة قصف إسرائيلي عنيف.. كيف يبدو الوضع الميداني جنوباً؟

Lebanon 24
06-03-2024 | 00:45
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يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح هدوء حذر انطلاقاً من سهل المجيدية- الغجر عند خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب- حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، وذلك بعدما خفت حدة التوتر الذي خيم على المنطقة حتى ساعة متاخرة من الليل.
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فقد وسّعت قوات الجيش الإسرائيلي دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة، مستهدفة يارون بأكثر من 20 قذيفة بعد منتصف الليل وأطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا خراج بلدة الهبارية ومزرعة حلتا الفرديس عند خراج بلدة الهبارية مستخدمة المدفعية الثقيلة عيار 155 ملم قابله رد عنيف من قبل المقاومة الإسلامية تركز على موقع السماقة خراج كفرشوبا داخل مزارع شبعا المحتلة وموقع زبدين.

وهذا الهدوء الحذر الذي يخيم هذا الصباح على المنطقة ما زال يخرقه طلعات استكشافية للطيران التجسسي الاسرائيلي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة امتدادا حتى مرتفعات جبل الشيخ الغربية المشرفة على منطقة راشيا الوادي ومرتفعات الاحمدية وجبل صافي في البقاع الغربي واقليم التفاح.
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