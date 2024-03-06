بعد الاستراحة الجوية.. منخفض جوي من تركيا سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعد الاستراحة الجوّية التي مرّ بها لبنان، يعود ويتأثر بمنخفض جوّي اعتيادي قادم من غرب تركيا، وذلك اعتباراً من بعد ظهر اليوم الاربعاء ولغاية فجر يوم الاحد وسوف تكون امطاره بين متوسطة وغزيرة احياناً ومتفرّقة، مع انفراجات تصل نسبتها الى 70%، كما ستشهد المنطقة تراجعاً بدرجات الحرارة فتتساقط الثلوج فوق 2200 متر لتتدنى نحو 1700/1800متر، وعواصف رعدية بنسبة 15%.اذاً منخفض اعتيادي يحمل انفراجات واسعة ستتمركز امطاره فوق السواحل اللبنانية والجبال الغربية الوسطى كدرجة اولى ومن ثم البقاع والجنوب وعكار كدرجة ثانية.يكون لبنان عرضة للأمطار بين الاربعاء بعد الظهر وقبل ظهر الخميس والجمعة ظهرا لغاية مساء السبت.درجات الحرارة على الساحل : 18 نهاراً و 15 ليلاًفي البقاع: 12 نهاراً و 06 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 11 نهاراً و 05 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 03 نهاراً و -01 ليلاًالرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة، تصل في بعض الاحيان الى 55 كم في الساعة.الضغط الجوّي: 1016hpaالرطوبة: 75%حالة البحر : قليل الموجحرارة المياه 19 درجة.