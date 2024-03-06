ملفا اليونيفيل والاونروا في السرايا اليوم ميقاتي: المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان خلال رمضان

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بدا لافتا في الساعات الماضية تصاعد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان بالتزامن مع ارتفاع حدة تهديدات العدو بشن حرب واسعة النطاق.في المقابل بدا لافتا ما أعلنه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من أننا "لسنا أقرب إلى الحرب الشاملة في لبنان، لكننا مستعدّون لها في ما لو حصلت غداً"، مضيفا "أننا لسنا معنيّين بالرسائل التي يرسلها الموفد الأميركي اموس هوكشتاين، وموقفنا واضح: طالما أن الحرب مستمرة على غزة فالجبهة الجنوبية لن تتوقّف والعكس هو الصحيح". وأضاف: هوكشتاين يستطيع أن يقول ما يشاء ولن نقبل بأن يفرض علينا الإسرائيلي شروطه وهو في وضع المأزوم". وأكّد: "لن نقدّم أي جواب للإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار". وشدّد على "أننا لم نجرّ لبنان إلى الحرب، بل هناك عدو إسرائيلي خطر وفي أي ساعة يمكن أن يشنّ حرباً على لبنان من دون ذرائع ولا مبرّرات، وفي حال لم نضع حداً له بشكل مبكر فقد يشكل خطراً على لبنان. ومصلحتنا أن يبقى الإسرائيلي مردوعاً".في المقابل، وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العديد من الرسائل الداخلية والخارجية، في حديث تلفزيوني، فأعرب عن تفاؤله في إتمام "تفاهم رمضان" في غزّة، لافتاً إلى أنّ "المعلومات تقول إنّ ثمة وقفاً لإطلاق النار قبل رمضان".وعن الجبهة الجنوبية قال: "المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان ستنطلق خلال شهر رمضان".وأضاف "ان هوكشتاين قدّم طرحاً ووضعه على الطاولة، ويدرسه الرئيس نبيه بري حاليّاً"، معلناً أنّه "سنردّ على هذا الطرح، وفي الوقت نفسه، لدينا أسئلة ننتظر من هوكشتاين إجابات عليها".وكشف أنّ "الطرح الذي وضعه هوكشتاين هو آلية تطبيق القرار 1701 كاملاً"، مضيفاً: " نريد استقراراً دائماً في الجنوب، ونعمل مع الرئيس بري للوصول إلى هذا الهدف، وأعتقد أنّ بري يتشاور مع حزب الله".وتابع قائلاً: "سنتواصل مع هوكشتاين خلال 48 ساعة هاتفيّاً، والكل يعمل لتهدئة جبهة الجنوب وأن يكون هناك استقرار طويل المدى أو دائم، وهذه المهمة لهوكشتاين".كما أكد أنّه "متمسكون بالقرار 1701 كاملاً على شرط أن توقف إسرائيل انتهاكاتها للبنان والتي بلغت 35 ألف انتهاك منذ عام 2006 حتى عام 2024".ومن المقرر أن يستقبل رئيس الحكومة في السرايا اليوم القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو في اطار البحث المستمر بشأن الوضع في الجنوب والعمليات العسكرية الجارية هناك ومهام اليونيفيل.كما سيعقد رئيس الحكومة إجتماعا مع سفراء الدول المانحة لشرح اهمية استمرار دعم منظمة الاونروا في لبنان ومخاطر وتداعيات قرار بعض الدول وقف تمويلها.