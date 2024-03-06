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لبنان

خلال اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي.. لبنان جدّد تمسّكه بتطبيق القرار 1701

Lebanon 24
06-03-2024 | 01:13
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شارك لبنان في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لبحث العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والذي عقد اليوم في المملكة العربية السعودية.

وتمثّل الوفد اللبناني بالأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلّي وانضمّ إليه قنصل لبنان العام في جدّه وليد منقاره، وأكد الوفد تمسّك لبنان بتطبيق القرار 1701 ووجوب إلزام إسرائيل بتطبيقه.
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كما صدر قرار عن الاجتماع حول الوضع في فلسطين احتوى على فقرة تضمّنت إدانةً للاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة  على لبنان وعن دعمه في حقّه المشروع لاستعادة الاراضي التي ما زالت تحتلّها اسرائيل، ووجوب انسحابها الى ما وراء حدوده المعترف بها دولياً اضافة الى وقف خرقها لسيادته و تكثيف الضغوط للجم النوايا الاسرائيلية بشن حرب واسعة عليه.
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