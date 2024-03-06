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لبنان

المستقبل ترك ابواب التواصل مفتوحة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-03-2024 | 01:30
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منذ زيارة الرئيس سعد الحريري للبنان في الاسابيع الماضية والحراك السياسي اللافت الذي قام به، سجل تحوّل في الاداء التنظيمي والسياسي لـ"تيار المستقبل" بشكل واضح، وهذا ما له دلالات واسعة.
تؤكد مصادر مطلعة بأن "تيار المستقبل" حافظ على ابواب تواصل مع بعض الشخصيات والقوى السياسية منذ زيارة الحريري حيث يتم التشاور والتواصل الدوري، وإن بصيغة غير رسمية".
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وترى المصادر "أن هذا السلوك السياسي يوحي بأن "التيار الازرق" يريد بشكل لا يقبل الشك العودة التدريجية الى الساحة السياسية لكن بعد الحصول على غطاء كامل من المملكة العربية السعودية وهذا ما لم يحصل عليه بعد".

المصدر: لبنان 24

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