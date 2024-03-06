المستقبل ترك ابواب التواصل مفتوحة

Advertisement

منذ زيارة الرئيس سعد الحريري للبنان في الاسابيع الماضية والحراك السياسي اللافت الذي قام به، سجل تحوّل في الاداء التنظيمي والسياسي لـ"تيار المستقبل" بشكل واضح، وهذا ما له دلالات واسعة.تؤكد مصادر مطلعة بأن "تيار المستقبل" حافظ على ابواب تواصل مع بعض الشخصيات والقوى السياسية منذ زيارة الحريري حيث يتم التشاور والتواصل الدوري، وإن بصيغة غير رسمية".وترى المصادر "أن هذا السلوك السياسي يوحي بأن "التيار الازرق" يريد بشكل لا يقبل الشك العودة التدريجية الى الساحة السياسية لكن بعد الحصول على غطاء كامل من المملكة العربية السعودية وهذا ما لم يحصل عليه بعد".