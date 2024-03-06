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لبنان

حزب بارز بعيد عن الجبهة الجنوبية.. الى ما وراء الليطاني

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-03-2024 | 01:45
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لاحظ المراقبون "أن  الحزب الشيوعي اللبناني بات غائباً كلياً عما يجري في الجنوب وعن عمليات المقاومة هناك، خصوصاً وانه كان من ابرز المؤسسين لهذه الجبهة.
وبحسب معنيين فان" الشيوعي" يعتقد ان حزب الله يخوض الحرب دفاعاً عن ايران وبقرار ايراني، ولهذه الغاية تغيب المواقف الشيوعية بشكل لافت، سواء على الساحة السياسية او الميدانية".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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