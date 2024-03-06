19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"شريان مالي".. هؤلاء يدفعون دولارات في الجنوب
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
06-03-2024
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم التوتر القائم على الجبهة بين "حزب الله" وإسرائيل، لوحظ مؤخراً في الجنوب مواصلة قوات "اليونيفيل" تحرّكاتها في أكثر من نطاق من دون أي مواكبة من الجيش.
كذلك، فإن أوساطاً شعبية في مدينة صور تقول إن حركة عناصر وضباط اليونيفيل والعاملين معهم هي "شريان حيوي" للمنطقة في الوقت الراهن، لاسيما أن مختلف المصالح الإقتصادية تأثرت بالوضع.
Advertisement
أحد سكان مدينة صور قال لـ"
لبنان24
" إنَّ من يساعد المنطقة على الإنتعاش قليلاً هو الدولارات التي يدفعها موظفو "اليونيفيل" هنا، وقال: "الحركة الإقتصادية تراجعت نوعاً ما، لكن الموظفين الأجانب وتواجدهم المستمر هو أمر أساسي الآن بالنسبة لإقتصاد الجنوب".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
12:53 | 2024-03-05
05/03/2024 12:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
12:40 | 2024-03-05
05/03/2024 12:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو مرعب.. هكذا سينتهي العالم
Lebanon 24
سيناريو مرعب.. هكذا سينتهي العالم
08:00 | 2024-03-05
05/03/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّاً لبنانيّاً... خسر أعزّ الناس إليه (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّاً لبنانيّاً... خسر أعزّ الناس إليه (صورة)
12:03 | 2024-03-05
05/03/2024 12:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هوكشتاين يتعثر في عين التينة.. وهكذا كان ردّ فعله (فيديو)
Lebanon 24
هوكشتاين يتعثر في عين التينة.. وهكذا كان ردّ فعله (فيديو)
07:05 | 2024-03-05
05/03/2024 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-03-06
فتيل الأزمة سُحِب.. فهل الأمن الغذائي مهدّد؟
03:28 | 2024-03-06
التيار الوطني الحر: ترجمة الفصل بين الإستحقاق الرئاسي وحرب غزة تكون في إنتخاب رئيس
03:02 | 2024-03-06
اغلاق مبنى كلية الحقوق في الكورة وانتشار أمني.. ماذا يحصل؟
03:00 | 2024-03-06
بين مهمّة هوكشتاين وفرضية "العملية البرية".. أي خيار "يغلب"؟!
02:57 | 2024-03-06
روّجا المخدّرات في المتن الشمالي والضاحية.. هكذا وقعا بقبضة "المعلومات"
02:00 | 2024-03-06
ردّ "حزب الله" على زيارة هوكشتاين... أوقفوا حرب غزة و"بعدين منحكي"
فيديو
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
06/03/2024 10:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
06/03/2024 10:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
06/03/2024 10:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24