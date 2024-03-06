روّجا المخدّرات في المتن الشمالي والضاحية.. هكذا وقعا بقبضة "المعلومات"

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:بنتيجة المتابعة التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المخدرات في مناطق المتن الشمالي والضاحية الجنوبية، على متن جيب نوع رانج روفر لون أبيض.على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويتهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويتهما، وهما المدعوان:ر. م. (مواليد عام 2002، سوري) وهو من أصحاب السوابق بقضايا مخدراتش. ب. (مواليد عام 2007، سورية)بتاريخ 26/02/2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة الأوزاعي اثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة على متن جيب نوع "رانج روفر" لون أبيض، تم ضبطه. بتفتيشهما والجيب، تم ضبط ما يلي:/5/ مظاريف من مادة الكوكايين نت زنتها بالكامل حوالي /12/غ./5/ قطع من مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي /95/غ.مظروف من مادة حشيشة الكيف زنته حوالي /2،5/غ./15/ مظروفًا من مادة الباز زنتها بالكامل حوالي /28/غ.كبسولة من مادة الكوكايين زنتها حوالي /4،7/غ.مبلغ مالي، وهاتفين خلوييّن.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق الضاحية والمتن لصالح أحد التجار، وذلك على متن الجيب الذي اوقفا على متنه.أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء لاشارة القضاء، وتم حجز الـ "جيب" عدليًّا.