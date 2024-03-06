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لبنان
اغلاق مبنى كلية الحقوق في الكورة وانتشار أمني.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
06-03-2024
|
03:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ اغلاق مبنى كلية الحقوق في ضهر العين - الكورة وسط انتشار للقوى الامنية.
وفي التفاصيل، يعقد بعد قليل مؤتمر صحافي لنقيب المهندسين في الشمال النقيب بهاء حرب للمطالبة بإسترجاع مبنى جامعة الحقوق التابع لنقابة المهندسين.
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