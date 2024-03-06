اغلاق مبنى كلية الحقوق في الكورة وانتشار أمني.. ماذا يحصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ اغلاق مبنى كلية الحقوق في ضهر العين - الكورة وسط انتشار للقوى الامنية.



وفي التفاصيل، يعقد بعد قليل مؤتمر صحافي لنقيب المهندسين في الشمال النقيب بهاء حرب للمطالبة بإسترجاع مبنى جامعة الحقوق التابع لنقابة المهندسين.

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