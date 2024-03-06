"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسن حسين "علي الأكبر" مواليد عام 1999 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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