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لبنان

"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له

Lebanon 24
06-03-2024 | 03:41
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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسن حسين "علي الأكبر" مواليد عام 1999 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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