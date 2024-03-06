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لبنان

استعدوا للمنخفض الجوي... الى متى يستمر؟

Lebanon 24
06-03-2024 | 04:42
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يتأثر لبنان بمنخفض جوي اعتيادي بعد ظهر اليوم، ويستمر لغاية ليل السبت، مع امطار رعدية متفاوتة الحدة بين يوم وآخر، وتدنٍ بدرجات الحرارة، وثلوج على الجبال العالية. 

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
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-الاربعاء:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ : غائم جزئياً يتحول الى غير مستقر بعد الظهر مع امطار متفرقة (تشتد احياناً) وثلوج على ١٧٠٠متر 
٣- الرياح : جنوبية وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س وتكون قوية جبلاً
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٤٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية : جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

-الخميس : غير مستقر مع امطار متفرقة (تشتد احياناً) تنحسر مساءً وثلوج على ١٦٠٠متر ، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

-الجمعة : غير مستقر وممطر بعد الظهر (تشتد احياناً) وثلوج على ١٨٠٠متر ، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
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