المكاري بحث وسفيرة الارجنتين في التعاون الاعلامي

استقبل وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه سفيرة الارجنتين ماريا فيرجينيا رويزكينتار، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين ، وإمكان توقيع بروتوكولات تعاون إعلامية بين وزارة الإعلام ووكالات الأنباء الأرجنتينية بهدف تعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمغترب.

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