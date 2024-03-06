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لبنان

هاشم يدعو لتحركٍ سريع نحو دول القرار لوقف حرب غزة

Lebanon 24
06-03-2024 | 05:28
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تابع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم اجتماعات مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية المنعقد في ابيدجان، وتقدم بتوصية ونداء لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي" لاتخاذ الاجراءات والتدابير السريعة والحاسمة عبر تحرك سريع نحو دول القرار والدول المؤثرة والمنظمات الدولية لوضعها امام مسؤولياتها من اجل وقف حرب الابادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق ابناء فلسطين، ولم يسلم منها لبنان". 
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وقد اثنى اعضاء المؤتمر على هذه المبادرة وتم اعلام الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بمضمون التوصية.

والتقى الوفد اللبناني المؤلف من النائب هاشم، سفيرة لبنان في ابيدجان ماجدة كركي، رئيس مجلس النواب في ساحل العاج اداما بوكتوغو والوفد الجزائري برئاسة رئيس المجلس النيابي الجزائري ابراهيم ابوغالي. 

ونقل النائب هاشم تحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري، وشكر ساحل العاج على "احتضانهم الجالية اللبنانية منذ زمن طويل، حيث كانوا رسل محبة لوطنهم واوفياء للبلد الذي استقبلهم "،وحمل الرئيس بوكتوغو تحياته للرئيس بري وللشعب اللبناني"، آملا ان "يستطيع لبنان الخروج من ازماته متعافيا".

وختم:" اننا نعتبر اللبنانيين ابناء البلد ولهم دور اساسي في اعمار بلدنا".

هذا واعتبر رئيس مجلس النواب الجزائري ان "العلاقات الاخوية بين لبنان والجزائر تحكمها عوامل وأواصر الاخوة والمحبة"، وشكر الوفد اللبناني  الجزائريين الذين كانوا دائما منحازين الى قضايا لبنان والعرب".(الوكالة الوطنية للإعلام)
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