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لبنان

نقل جثة إلى مستشفى بحنس... لمن تعود؟

Lebanon 24
06-03-2024 | 05:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة السوريّ محمد سعيد الأطرش إلى مستشفى بحنس.
 
وحضرت القوى الامنية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة.
 
 
 
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