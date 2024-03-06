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لبنان

تعميم مهم من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
06-03-2024 | 05:49
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أصدر وزير المالية يوسف الخليل تعميماً يحمل الرقم ٤١١/ص١ مدّد بموجبه مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام ٢٠٢٣ لغاية ٣١/٠٣/٢٠٢٤ ضمناً.
 
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