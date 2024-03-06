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لبنان

خبر عاجل من وزارة الماليّة يتعلّق بالرواتب... هذا ما سيحصل إعتباراً من الغدّ

Lebanon 24
06-03-2024 | 05:56
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أعلنت وزارة المالية أنّ مديريتي الصرفيات والخزينة أنهيا تحويل الرواتب والمعاشات لكافة الأسلاك العسكرية والمتقاعدين وأحالتهم الى مصرف لبنان، وبالتالي يصبح بأمكان أصحاب العلاقة سحب الرواتب والمعاشات كل من مصرفه الخاص اعتباراً من صباح الغدّ.
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