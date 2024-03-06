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لبنان

سرقة وإقفال طريق وإطلاق نار... شاهدوا بالصور ما حصل في الدكوانة

Lebanon 24
06-03-2024 | 06:19
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أحبطت الشرطة والحرس الليلي في بلدية الدكوانة، محاولة سرقة سيارتين من نوع "جيب شيروكي"، بحسب ما أفاد مندوب "لبنان 24".
 
 
وفي التفاصيل، اشتبهت الدوريات الليلية بحركة غريبة قرب مخازن شركة "ضاهر فود" في مار روكز، واقتربت من سيارة من نوع "شيروكي" كانت في المحلة، وقامت بإقفال الطريق، لمنع هروب من كان في داخلها، إلّا أنّ السارقين أطلقوا النار، فردّ عليهم عناصر البلديّة بالمثل.
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بعدها، هرب السارقون بالسيارتين اللتين قاموا بسرقتهما، واصطدمت الأولى بحائط، بينما اصطدمت الثانيّة بسيارة شرطة البلدية التي كانت تُقفل الطريق، ولاذوا بالفرار في أحراج مار روكز.
 
 
واتّصلت شرطة البلديّة بالأجهزة الأمنية، وحضرت الأدلة الجنائية ورفعت البصمات من المكان، وصادرت إحدى سيارات "الشيروكي" التي تبيّن أنها مسروقة من منطقة بصاليم، وفي داخلها مسدس كان يستعمله أفراد العصابة في سرقاتهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
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