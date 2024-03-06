Advertisement

لبنان

للمتوجهين إلى بيروت اليوم... هذا الخبر يهمكم

Lebanon 24
06-03-2024 | 06:46
A-
A+
Doc-P-1172127-638453299908206089.jpg
Doc-P-1172127-638453299908206089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

عطفًا على كتاب محافظ مدينة بيروت، وبمناسبة حلول شهر رمضان، ستُقيم إحدى الشركات قرية رمضانيّة في وسط بيروت اعتبارًا من الساعة 17،00 ولغاية الساعة 19،00 من تاريخ اليوم 06/03/2024، حيث سيتخلّل النشاط مرور مجموعة من المشاة، وعروضًا للأطفال، ومواكب مزيّنة.
Advertisement

سينطلق المشاركون من تقاطع شارعي عدنان الحكيم ورزوق الله/ وداد قرطاس، مرورًا بجادة الإفرنسيين- شارع طرابلس/ أسواق بيروت، فشارع المطران، وصولًا إلى شارع عزمي بك.

سيتمّ إقفال جميع المسالك المؤديّة إلى الطريق التي سيسلكها المشاركون، وذلك لحين الانتهاء.

 لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظًا على سلامة المشاركين وتسهيلًا لحركة المرور.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-03-06
04:30 | 2024-03-06
08:19 | 2024-03-06
08:11 | 2024-03-06
08:09 | 2024-03-06
08:05 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24