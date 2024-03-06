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لبنان
سرقة منزل في الدكوانة
Lebanon 24
06-03-2024
|
06:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا منزل المدعوة ناتالي طانيوس، في منطقة الدكوانة، وفرّوا الى جهة مجهولة.
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سرقة
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